AI wkracza do Hollywood. TEN nowy film używa sztucznej inteligencji

W branży filmowej coraz częściej mówi się o sztucznej inteligencji i jej potencjalnym wpływie na wszystkich ludzi zatrudnionych w Hollywood i nie tylko. W 2023 roku odbyły się strajki aktorów i scenarzystów, których jednym z założeń była regulacja AI, czyli sztucznej inteligencji. Nie zgadzano się na jej użycie bez zgody czy pozbawianie ludzi pracy poprzez, na przykład, skanowanie ich twarzy do jednej, wielkiej bazy danych, by potem wykorzystywać wizerunek bez konieczności dopłacania. Chociaż strajki dobiegły końca, to sprawa nadal nie jest rozwiązana, a wprowadzenie niektórych nowinek technicznych przez firmy zajmujące się sztuczną inteligencją już teraz wprawia niektórych w zaniepokojenie. Wydawałoby się, że proces integracji filmów z AI potrwa dłużej, ale to dzieje się na naszych oczach.

AI wkracza do Hollywood

Horror Late Night with the Devil, w którym jedną z ról odegra znany z Legion samobójców: The Suicide Squad, David Dastmalchian, używa AI do wygenerowania pojedynczych, nieruchomych obrazów. O tej sytuacji wypowiedział się reżyser produkcji:

W połączeniu z naszymi niesamowitymi grafikami i ekipą od scenografii, którzy niezmordowanie pracowali, aby nadać temu filmowi klimat lat. 70 w sposób, w jaki sobie wymarzyliśmy, eksperymentowaliśmy również ze sztuczną inteligencją dla trzech, nieruchomych obrazów, które potem dodatkowo edytowaliśmy.

To wyznanie wywołało burzę w sieci, a wiele osób ogłasza bojkot produkcji z powodu użycia w niej AI. To jednak nie koniec doniesień, ponieważ okazuje się, że OpenAI rozpoczęło proces wdrażania Hollywood w swój program Sora, który jest w stanie wygenerować obraz wideo na podstawie wpisanego tekstu. Narzędzie ma zostać udostępnione do obiegu publicznego w późniejszej części tego roku. Bloomberg donosi, że OpenAI chce przyzwyczaić studia filmowe, reżyserów i innych zainteresowanych do korzystania z technologii, która może na zawsze odmienić oblicze branży filmowej.

Tyler Perry, producent, widział już Sorę w akcji, przez co wstrzymał plany rozbudowy studia filmowego w Atlancie, które miało kosztować 800 milionów dolarów.

To, że ktoś mówi, że jesteś w stanie zrobić te wszystkie rzeczy to jedno, ale zobaczenie w akcji wszystkich możliwości było zniewalające. Potrzebne są pewne regulacje, które będą nas chronić. Jeśli nie, to nie wiem jak przetrwamy.