Akademia Dobra i Zła - ten film fantasy Netflixa może być hitem. Tak baśniowo jeszcze nie było [WIDEO]

Fot. Netflix

Akademia Dobra i Zła to nadchodzący film Netflixa na podstawie książki o tym samym tytule, którą napisał Soman Chainani. Historia opowiada o dwóch dziewczynkach, które trafiają do niesamowitej szkoły, w której są szkoleni przyszli bohaterowie baśni, tak uwielbianych przez dzieci. Nowa zapowiedź pokazuje ten zaskakujący fantastyczny świat z bliska: jest pełen magii, widowiskowych kostiumów i afer.

Zobaczcie sami.

Akademia Dobra i Zła - nowa zapowiedź wideo

Akademia Dobra i Zła - fabuła filmu fantasy

Bohaterkami produkcji są najlepsze przyjaciółki, Sophie i Agatha. W filmie znajdą się po dwóch stronach barykady, gdy trafią do baśniowej szkoły, w której bohaterowie i złoczyńcy trenują wspólnie, aby chronić równowagę dobra i zła. Co najważniejsze Sophie i Agatha trafiają do zupełnie innych miejsc, niż oczekiwały.

Akademia Dobra i Zła

Akademia Dobra i Zła - premiera i szczegóły

Reżyserią zajmuje się Paul Feig, znany między innymi z rebootu Ghostbusters . Twórca książek, Soman Chainani, bierze udział w pisaniu scenariusza u boku takich osób jak David Magee i Malia Scotch Marmo. Produkcją zajmuje się Roth Films, które odpowiadało za takie aktorskie baśniowe produkcje, jak Królewna Śnieżka i Łowca, Alicja w Krainie Czarów i Maleficent.

W obsadzie produkcji znajdują się Charlize Theron, Kerry Washington, Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Sofia Wylie, Sophie Anne Caruso, Jamie Flatters, Kit Young, Sir Ben Kingsley, Patti LuPone, Rachel Bloom, Peter Serafinowicz, Rob Delaney i Mark Heap.

Akademia Dobra i Zła - premiera filmu na platformie Netflix odbędzie się 19 października.