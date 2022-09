Akademia Dobra i Zła - Charlize Theron i Laurence Fishburne na nowych zdjęciach promujących film Netflixa

fot. Netflix

Akademia Dobra i Zła to nadchodzący film fantasy Netflixa oparty na serii książek autorstwa Somana Chainaniego. Magazyn Entertainment Weekly zamieścił w sieci nowe zdjęcia promujące produkcję. Możecie sprawdzić je w poniższej galerii.

Bohaterkami produkcji są najlepsze przyjaciółki, Sophie i Agatha. W filmie znajdą się po dwóch stronach barykady, gdy trafią do baśniowej szkoły, w której bohaterowie i złoczyńcy trenują wspólnie, aby chronić równowagę dobra i zła. Co najważniejsze Sophie i Agatha trafiają do zupełnie innych grup niż to by się początkowo wydawało.

Akademia Dobra i Zła - zdjęcia

Akademia Dobra i Zła

W obsadzie produkcji znajdują się Charlize Theron, Kerry Washington, Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Sofia Wylie, Sophie Anne Caruso, Jamie Flatters, Kit Young, Sir Ben Kingsley, Patti LuPone, Rachel Bloom, Peter Serafinowicz, Rob Delaney i Mark Heap. Reżyseruje Paul Feig na podstawie scenariusza, którego był współautorem wraz z Vanessą Taylor i Davidem Magee.

Akademia Dobra i Zła - premiera filmu na platformie Netflix 19 października.