Młodzi i starsi aktorzy, którzy zagrali tę samą postać. Jak mocno są do siebie podobni?

materiały prasowe

Gdy po latach powraca się do znanych filmów i seriali, odkryć można występy aktorskie, których byśmy się nie spodziewali. Tym bardziej, że często dotyczy to młodszych wersji ważnych postaci, co widzimy za sprawą retrospekcji czy innych zabiegów fabularnych.

Na Buzzfeed zebrano zestawienia młodych aktorów i aktorek, którzy odgrywali młodsze wersje znanych postaci z filmów i seriali. Mamy też sytuacje, gdy najpierw historia traktowała o młodych wcieleniach, a potem przedstawiano starsze. Przy tego typu sytuacjach bardzo często znaleźć możemy znane nazwiska niegdyś dziecięcych aktorów i aktorek, którzy teraz robią własne kariery. Co ciekawe, jest jedna aktorka, którą spokojnie można określić mianem kameleona. Mckenna Grace wcieliła się w aż w cztery młodociane wersje postaci, w tym między innymi grając jako młoda Margot Robbie i Brie Larson.

Młodzi i starsi aktorzy, którzy zagrali tę samą postać

1. Jenna Ortega grała młodą Jane Villanueva w serialu Jane the Virgin.