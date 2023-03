Aladyn 2 – niepewne losy filmu . Niektórzy mogą się rozczarować.

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe.

Aladyn z 2019r. w reżyserii Guya Ritchiego okazał się wielkim sukcesem kasowym Disneya i krótko po tym została ogłoszona kontynuacja remake’u. Jednak od tamtej pory nie pojawiło się zbyt wiele oficjalnych informacji w tej sprawie.

Odtwórca roli Aladyna, Mena Massoud, zapytany na Twitterze przez jednego z obserwujących czy „nadal dostaniemy Aladyna 2”, odpowiedział: „W tym momencie bardzo mało prawdopodobne.” Jeszcze niedawno Massoud, Will Smith i Naomi Scott deklarowali powrót do ról, nie jest więc jasne, co wpłynęło na zmianę i czy rzeczywiście film nie zostanie zrealizowany.

Aladyn – streszczenie fabuły

Szczegóły fabuły Aladyna 2 nie zostały nigdy ujawnione, ale reżyser potwierdził, że film ma zawierać elementy obu animowanych kontynuacji: Aladyn:Powrót Dżafara oraz Aladyn i król złodziei.

Natomiast Aladyn (2019) przedstawia historię Aladyna, który spotyka córkę sułtana, księżniczkę Jasmine. Podczas wizyty w pałacu chłopak natrafia na magiczną lampę oliwną, z której wydostaje się dżin. Pomiędzy Aladynem a dżinem zawiązuje się przyjaźń, a wkrótce wyruszają na niebezpieczną misję poskromienia złego czarnoksiężnika Jafara, chcącego obalić królestwo młodej Jasmine.