Alan Parker nie żyje. Reżyser Missisipi w ogniu miał 76 lat

materiały prasowe

Brytyjski Instytut Filmowy potwierdził informację o śmierci Alana Parkera, reżysera, którego twórczość zdobią takie tytuły jak Bugsy Malone, Evita, czy Midnight Express. Znakomity reżyser przez wiele lat zmagał się z chorobą. Odszedł w wieku 76 lat.

Parker był dwukrotnie nominowany do Oscara w kategorii najlepszy reżyser za filmy Midnight Express z 1978 roku i za Mississippi w ogniu z 1988 roku. Był twórcą znanym z prezentowania w swoich filmach różnorodnej tematyki. Stworzył film Ptasiek, opowiadający o zmaganiach żołnierzy w Wietnamie, ale też często wracał do konwencji musicalu, jak właśnie w Bugsy Malone, Sława, Ściana i The Commitments, gdzie motyw ten pojawiał się w takiej czy innej formie. Ostatnim jego filmem jest Życie za życie z 2003 roku.