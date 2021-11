Alexa odpali nam coś z Netflixa

Źródło: Amazon

W 2021 roku Netflix stwierdził, że w nadmiarze produkcji dostępnych w jego bibliotece mogą zagubić się nawet najbardziej ogarnięci użytkownicy. Portfolio filmów i seriali rozrasta się w takim tempie, że część z nas ma problem z wyborem kolejnej produkcji do przyswojenia. Aby rozwiązać ten problem, wymyślono funkcję losowego odtwarzania. Funkcję, która zadebiutowała na liście komend obsługiwanych przez asystentkę Alexa.

Przedstawiciele firmy Amazon poinformowali, że użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych oraz Kanady dysponujący urządzeniami z linii Fire TV mogą skorzystać z automatycznego wyboru netfliksowych produkcji. Wystarczy, że powiedzą „Alexa, Play Something on Netflix”, a asystentka automatycznie odpali losowy z biblioteki streamingowego giganta na telewizorze użytkownika:

Warto zauważyć, że komendę można wywołać zarówno za pośrednictwem pilota Fire TV przystosowanego do obsługi poleceń głosowych, jak i przy pomocy telewizorów z linii Omni Fire TV, które zadebiutowały we wrześniu 2021 roku. Odbiorniki sygnowane logo firmy Amazon mają bowiem zintegrowany system rozpoznawania mowy, dzięki czemu wychwycą nasze polecenia bez konieczności sięgania po pilota. Dokładnie tak, jak czynią to klasyczne inteligentne głośniki wyposażone w asystentów głosowych.