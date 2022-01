Concept Nyx ułatwi przenoszenie gier między urządzeniami. Alienware zaprezentowało ciekawy pomysł

fot. Dell

Firma Alienware przedstawiła na CES 2022 interesujący projekt o nazwie Concept Nyx. Ma on umożliwić graczom dostęp do swoich ulubionych produkcji na niemal dowolnym urządzeniu i w dowolnym czasie. Dzięki temu możliwe byłoby rozpoczęcie zabawy w danej produkcji na domowym PC, a następnie szybkie przeniesienie jej na telewizor w salonie lub sypialni, tablet czy też smartfona. Wszystko to odbywałoby się po naciśnięciu zaledwie jednego przycisku i w obrębie naszego domu czy też mieszkania, co prawdopodobnie pozwoliłoby na lepszą płynność działania i jakość obrazu niż w przypadku korzystania z rozwiązań oferujących rozgrywkę w chmurze, takich jak GeForce NOW, Google Stadia czy xCloud.

Co więcej, Concept Nyx miałoby umożliwiać uruchamianie aż czterech gier jednocześnie oraz pozwalać na uruchamianie ich na jednym, podzielonym ekranie. Oczywiście wiązałoby się to z koniecznością posiadania naprawdę potężnego sprzętu. I tu dochodzimy do największej niewiadomej, bo jak na razie nie przedstawiono dokładnych planów związanych z tym intrygującym projektem - nie wiadomo czy kiedykolwiek wyjdzie on poza fazę koncepcyjną, a jeśli tak, to w jakiej formie i cenie. Póki co możecie natomiast zapoznać się z serią fotografii, które przedstawiają możliwe zastosowania Concept Nyx i projekt kontrolera.

Alienware Concept Nyx

