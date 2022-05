All the Kremlin's Men - powstanie serial o Kremlu Putina w stylu House of Cards. Za sterami producent Lewiatana

Źródło: Pixabay

Dwukrotnie nominowany do Oscara producent Alexander Rodnyansky (Lewiatan) pracuje nad nowym serialem pod tytułem All the Kremlin's Men. Produkcja utrzymana w stylu House of Cards przedstawia dojście Władimira Putina do władzy w przerażającej historii o tym, jak człowiek posiada moc, która może zmienić świat.

Serial wyprodukowany przez wytwórnię Rodnyansky'ego AR Content jest oparty na bestsellerze uznanego reportera Michaiła Zygara, byłego redaktora naczelnego rosyjskiej niezależnej stacji TV Rain, która została zakazana i rozwiązana w pierwszym tygodniu wojny na Ukrainie. Książka oparta jest na niezwykłej serii wywiadów z najbliższym otoczeniem Putina.

All the Kremlin's Men - o czym serial?

Serial opowie o tym, jak skromny były oficer KGB stał się jednym z najbardziej przerażających polityków na świecie. Produkcja wejdzie za kulisy tego, co dzieje się za murami Kremla, ujawniając sposób działania Putina i jego otoczenia.