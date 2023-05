Alone in the Dark sprawdzimy przed premierą. W obsadzie gry Jodie Comer i David Harbour

THQ Nordic

THQ Nordic zaprezentowały nowy, trwający 11 minut materiał wideo z Alone in the Dark. Jednak nie sam materiał wideo jest najważniejszy, ale fakt, że gra otrzymała dokładną datę premiery. Produkcja ukaże się w napakowanych hitami ostatnich dniach października. Tytuł dostępny będzie od 25 października na PS5, Xbox Series X/S oraz PC. Warto przypomnieć, że tydzień wcześniej debiutuje inny głośny horror, Alan Wake 2.

Twórcy zdecydowali się nie oferować nam kota w worku. Wydawca na tych wszystkich trzech platformach udostępnił wersję trial, którą już teraz możemy pobrać na swoje sprzęty i przetestować samemu. To może okazać się kluczowe w podjęciu decyzji czy kupić, czy odpuścić ten tytuł. W tym prologu wchodzisz w buciki Grace Saunders – 11-letniej dziewczynki, która dostarcza list, gdy sprawy przybierają fatalny obrót…

Poznaliśmy również główne gwiazdy obsady nowego Alone in the Dark. To Jodie Comer, którą widzowie mogą kojarzyć z takich produkcji jak Killing Eve czy Free Guy oraz David Harbour znany m.in. z netflixowej produkcji Stranger Things, a niebawem zobaczymy go w ekranizacji Gran Turismo.