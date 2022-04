Amazon kończy z zakazem używania komórek

fot. press.aboutamazon.com

Amazon ogłosił w środę, że pozwoli pracownikom magazynów mieć przy sobie telefony komórkowe podczas pracy. Stało się to w kilka tygodni po tym, jak pracownicy jednego z magazynów Amazona zrzeszeni w Amazon Labor Union pokonali korporację w wyborach związkowych. „Zdajemy sobie sprawę z chęci pracowników do trzymania swoich telefonów komórkowych przy sobie wewnątrz obiektów, a ostatnie dwa lata pokazały, że możemy bezpiecznie na to pozwolić”, można przeczytać w powiadomieniu w wewnętrznej aplikacji do planowania harmonogramu pracy Amazona, do którego dotarł serwis Motherboard. „W związku z tym dotychczasową tymczasową politykę telefoniczną wprowadzamy na stałe na całym świecie, we wszystkich naszych obiektach”.

Podczas pandemii Amazon tymczasowo zawiesił zakaz używania komórek w magazynach, ale ogłosił, że zamierza przywrócić zakaz w styczniu 2022 roku. Jednak gdy w grudniu 2021 tornado zniszczyło magazyn Amazona w stanie Illinois, co skończyło się śmiercią sześciu pracowników, oburzeni pracownicy zażądali stałego dostępu do swoich telefonów komórkowych w pracy. W rezultacie korporacja ogłosiła, że zawieszenie zakazu będzie obowiązywać do odwołania.

To, czy pracownicy mogą zabierać ze sobą do pracy telefony komórkowe, stało się w ostatnich miesiącach głównym tematem rozmów wśród pracowników magazynów korporacji. Pracownicy, zwłaszcza ci, którzy mają małe dzieci i chorych członków rodziny, twierdzili, że dostęp do telefonu na terenie magazynu w razie osobistych nagłych wypadków, klęsk żywiołowych i w celu zorganizowania opieki nad dziećmi jest kluczowy dla zdrowia i bezpieczeństwa ich oraz ich najbliższych.

fot. press.aboutamazon.com

Pracownicy magazynu firmy Amazon na Staten Island, którzy zrzeszyli się w związku zawodowym ALU na początku kwietnia, jednym z postulatów swojej kampanii także uczynili stały dostęp do telefonów komórkowych. Decyzja korporacji o zniesieniu zakazu korzystania z telefonów komórkowych pokazuje, że Amazon, firma zajadle antyzwiązkowa, idzie jednak na niewielkie ustępstwa wobec pracowników w zakresie bardzo podstawowych żądań. Zapewne ma to związek z powstaniem wspomnianego związku zawodowego i ich potencjalną falą w kolejnych magazynach w całym kraju. W tym tygodniu w drugim magazynie Amazona na Staten Island odbędzie się głosowanie w sprawie przystąpienia do związku zawodowego Amazon Labor Union.

W petycji domagającej się stałego dostępu do telefonów komórkowych, podpisanej przez setki pracowników magazynów firmy Amazon zorganizowanych przez grupę Amazonians United i w grudniu dostarczonej kierownictwu sześciu magazynów firmy Amazon, napisano: „Zabranie nam telefonów nie jest związane z bezpieczeństwem, ale z kontrolowaniem nas”.

W odpowiedzi na wiadomość, że zakaz zostanie zniesiony na zawsze, pracownik magazynu Amazon w New Jersey i członek Amazonians United, który zorganizował petycję w grudniu, powiedział serwisowi Motherboard: „To miłe, ale to ich nic nie kosztuje, a tak naprawdę potrzebujemy podwyżki. Wzrosła cena paliwa. Czynsz wzrasta. Jak każdy wie, coraz trudniej jest na wszystko zarobić”.