Amazon Prime Video - nowości na sierpień 2021. Lista tytułów

fot. materiały prasowe

Amazon Prime Video przygotował dla widzów nowości, które będą dostępne na platformie w sierpniu 2021 roku. Tym razem możemy spodziewać się pięciu nowych pozycji, a wśród nich kolejne sezony znanych już widzom seriali. Jakie premiery zobaczymy w ofercie?

Cruel Summer to psychologiczny thriller. Akcja dzieje się w latach dziewięćdziesiątych, gdy po zaginięciu pięknej i popularnej nastolatki, z pozoru niezwiązana z nią cicha Jeanette Turner zmienia się z wyrzutka w duszę towarzystwa, zajmując jej miejsce. Dziewczyna szybko zmienia się w najbardziej wzgardzoną osobę w Ameryce. W każdym z dziesięciu odcinków możemy oglądać inny, alternatywny punkt widzenia. W rolach głównych wystąpią Olivia Holt, Chiara Aurelia, Michael Landes, Froy Gutierrez, Harley Quinn Smith, Allius Barnes, Blake Lee, Brooklyn Sudano i Sarah Drew. Producentami wykonawczymi są Jessica Biel i Michelle Purple. Premiera 6 sierpnia.

13 sierpnia zadebiutuje 2 sezon serialu Modern Love. W kontynuacji miłość łamie wszystkie znane do tej pory zasady, a stare uczucia zostają rozpalone na nowo. Przygoda na jedną noc, niemożliwa do spełnienia obietnica, duch straconego kochanka. 2 sezon będzie składał się z ośmiu odcinków i ukaże widzom kolekcję historii o związkach i zdradzie. Każdy epizod będzie starał się przedstawić nam piękną i skomplikowaną miłość, która jest zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami.

Kolejny serial, który powraca na mały ekran na platformie Amazon Prime Video, to Star Trek: Below Decks. Premiera 2 sezonu odbędzie się 13 sierpnia. Produkcja animowana opowiada o członkach pomocniczych załogi, która służy na mniej istotnym statku Gwiezdnej Floty. Bohaterowie muszą połączyć swoje obowiązki z życiem towarzyskim, w czym nie pomagają im nadnaturalne anomalie. Twórcą i showrunnerem produkcji jest Mike McMahan.

Dziewięcioro nieznajomych to serial oparty na bestsellerowej powieści Liane Moriarty i wyprodukowany przez ludzi stojącymi za Wielkie kłamstewka. W głównych rolach zobaczymy Nicole Kidman i Melissę McCarthy. Akcja rozgrywa się w kurorcie, w którym tytułowi nieznajomi spotykają się, by w ciągu dziesięciu dni wyszły na wierzch ich głęboko skrywane brudne sekrety. A jest ich sporo. Jedno jest pewne - wszyscy kłamią. Pierwsze trzy odcinki zadebiutują na platformie 20 sierpnia, a kolejne epizody będą pojawiały się co tydzień.

Kevin Can F**k Himself to mroczna komedia, która pojawi się na Amazon Prime Video 27 sierpnia. Fabuła opowiada o pięknej kobiecie, która postanawia zbuntować się przeciwko niesprawiedliwościom, jakie spotkały ją w życiu. Film łamie znane widzowi konwencje, by postawić go przed pytaniem, z kogo śmiał się przez te wszystkie lata. W roli głównej Annie Murphy. Film został stworzony przez Valerie Armstrong , a producentami wykonawczymi są Rashida Jones, Will McCormack i Craig DiGregorio, który jest także showrunnerem.