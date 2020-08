Amazon Prime Video - nowości na sierpień 2020

fot. Amazon

Amazon Prime Video przygotowało na polski rynek tylko trzy premiery w sierpniu 2020 roku. Więcej o nowościach VOD możecie przeczytać na stronie vod.naekranie.pl.

Jedną z nich jest 10-odcinkowy program World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji prowadzony przez Beara Gryllsa. Wnim też drużyny z 30 krajów muszą ścigać się non stop przez 11 dni, 24 godziny na dobę. Zdjęcia kręcono jesienią 2019 roku na Fiji.

Premiera na platformie streamingowej odbędzie się 14 sierpnia. Zobaczcie zwiastun:

Do tego mamy filmy, o których już Wam pisaliśmy. Pierwszy to dramat o dorastaniu Chemical Hearts. W głównej roli występuje Lili Reinhart, znana z Riverdale, a towarzyszą jej Austin Abrams, Bruce Altman, Sarah Jones, Kara Young, Adhir Kalyan, Coral Pena i C.J. Hoff. Premiera 21 sierpnia.

Drugi to komedia Get Duked, która ma być szaloną i zabawną satyrą. W obsadzie są Eddie Izzard, Kate Dickey, Georgie Glen, James Cosmo and a breakout young cast featuring Samuel Bottomley, Viraj Juneja, Rian Gordon i Lewis Gribben.