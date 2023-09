Amazon wprowadzi przerwy reklamowe na Prime Video. Zapłać więcej, to unikniesz reklam

fot. Amazon

Amazon oficjalnie dołącza do pozostałych streamerów. Platforma decyduje się na znaczące zmiany, które zakładają przerwy reklamowe w filmach i serialach na Prime Video. Już na początku 2024 nowe regulacje wejdą w życie, a reklamy zaczną się pojawiać w różnych miejscach w odpowiedniej kolejności. Najpierw w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Kanadzie, a następnie we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Meksyku i Australii.

Na ten moment nie są znane szczegóły dotyczące ilości wyświetlanych reklam na produkcję. Mówi się o czterech minutach na godzinę jako punkcie odniesienia dla najniższej ilości czasu reklamowego na platformie streamingowej. Tak przynajmniej twierdzi Vertere Group, firma pełniąca usługi doradztwa medialnego. Amazon zaś zapewnia, że reklamy będą „ograniczone”, a celem jest „pokazywanie znacznie mniejszej ilości reklam niż robi to telewizja linearna i inni dostawcy”.

Pewne natomiast jest, że subskrybenci, którzy chcą zachować Amazon Prime Video bez reklam, muszą płacić 2,99$ miesięcznie w USA. To oczywiście opłata dodatkowa, wykraczająca poza kwestię rocznej subskrypcji. Amazon argumentuje swoją decyzję chęcią inwestowania w atrakcyjne treści. Reklamy mają pomóc „zwiększać inwestycje przez długi czas”.

Prime Video - sport z przerwami

Kibice sportowi mieli już okazję korzystać z serwisu zapełnionego reklamami. Wydarzyło się to, gdy Amazon uzyskał wyłączne prawa do Thursday Night Football. Wszystko w ramach 11-letniej umowy o wartości 13,2 miliarda dolarów, która rozpoczęła się w 2022 roku. Transmisje piłkarskie na żywo były emitowane z przerwami reklamowymi. Teraz jednak rozciągną się one na pozostałe treści rozrywkowe.