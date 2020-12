Ambulance - gwiazda serialu Watchmen w obsadzie nowego thrillera Michaela Baya

Źródło: WarnerBros.

Yahya Abdul-Mateen II dołączył do obsady filmu Ambulance, nowego projektu reżyserskiego Michaela Baya. Został on oparty na holenderskim thrillerze z 2005 roku. Scenariusz do projektu napisze Chris Fedak, współtwórca popularnego serialu Syn marnotrawny, którego 2. sezon będzie miał premierę na początku 2021 roku. W obsadzie są już Jake Gyllenhaal oraz Eiza Gonzalez. Projekt powstaje dla Universal Pictures. Film jest produkowany przez Bradleya Fischera, Williama Sheraka i Jamesa Vanderbilta.

Projekt opisywany jest jako połączenie Bad Boys oraz Speed: Niebezpieczna prędkość. Bay chce teraz zrobić film bardziej oparty na samych postaciach i relacjach między nimi, co jest odejściem od jego standardowej formuły wielkich, wybuchowych widowisk. Produkcja opowiada o dwóch braciach, którzy porywają karetkę z ratowniczką i pacjentem w stanie krytycznym w środku.