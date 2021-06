AMD wypuści Radeona RX 6900 XT chłodzonego cieczą

Źródło: AMD

Inżynierowie AMD postanowili zdywersyfikować linię kart graficznych RX 6900 XT, aby wprowadzić do sprzedaży model, który zadowoli najbardziej wymagających graczy. Radeon RX 6900 XT Liquid Edition różni się od swojego pierwowzoru nie tylko obecnością chłodzenia wodnego, producent wdrożył tu także kilka dodatkowych modyfikacji, które mają zwiększyć potencjał sprzętu.

Z danych opublikowanych przez serwis Videocardz wynika, że w Radeonie RX 6900 XT Liquid Edition zamontowano szybsze kości pamięci o przepustowości rzędu 18 Gb/s, w standardowym modelu RX 6900 XT znajdziemy zaś kości 16 GB/s. Oprócz tego kartę przetaktowano z 2015 MHz do 2250 MHz, co odbiło się na wzroście poboru mocy o 30 W do poziomu 330 W. Pozostałe parametry nie zostały zmodyfikowane, karta dysponuje taką samą liczbą jednostek obliczeniowych jak jej pierwowzór oraz 16 GB pamięci i ma stanowić alternatywę dla topowych kart graficznych z linii NVIDIA RTX 3090.

Z informacji, do których dotarli dziennikarze serwisu The Verge, wynika, że karta prawdopodobnie nie trafi na wolny rynek i będzie sprzedawana jedynie firmom wyspecjalizowanym w składaniu gotowych zestawów komputerowych. Niestety, na razie nie podano ani jej ceny, ani daty premiery, choć ta ma pojawić się na półkach sprzedażowych „już wkrótce”.

Choć z konfiguratora sklepu Maingear można wywnioskować, że nie będzie to tania zabawka. Kosztuje o 2227 dolarów więcej niż system zbudowany w oparciu o kartę NVIDIA RTX 3060 i o 825 dolarów więcej niż komputery wyposażone w podstawowy model Radeona RX 6900 XT.