AMD 4700S – w sprzedaży pojawił się procesor, który może pochodzić z Xboxa Series X/S

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Tmall

20 kwietnia twitterowicz publikujący pod nickiem InstLatX64 podzielił się intrygującym znaleziskiem związanym z pewnym procesorem od AMD. Użytkownik trafił na ślad 8-rdzeniowego, 16-wątkowego układu AMD 4700S o nieznanym przeznaczeniu. Nie trzeba było zbyt długo czekać, aby światło dzienne ujrzały kolejne informacje na temat tego podzespołu – w bibliotece Geekbencha odnaleziono specyfikację urządzenia, które ma pracować przy 3,6 GHz w trybie podstawowym i w 4,0 GHz w trybie boost. Internauci podejrzewali, że 4700S może być zestawem deweloperskim Xboxa Series X/S. A potem w sieci pojawił się komputer stacjonarny z 4700S na pokładzie.

Użytkownik HXL opublikował na swoim profilu twitterowym link do sklepu Tmall, chińskiego dystrybutora elektroniki. Firma ma w swojej ofercie komputer stacjonarny napędzany wspomnianym procesorem AMD 4700S wykonany w architekturze Zen 2, współpracujący z 16 GB pamięci GDDR6. Istnieją poszlaki, że zastosowany tu układ może być tym samym, który wykorzystano w najnowszych Xboxach, ale ze względu na niespełnianie standardów produkcyjnych Microsoftu mógł zostać odrzucony z linii produkcyjnej nowych konsol. Świadczy o tym zarówno zbliżona specyfikacja techniczna, jak i materiały promocyjne pokazujące zbliżenie na układ elektroniczny, które wyglądają dokładnie tak samo jak grafiki wykorzystywane przy opisywaniu Xboxów Series X/S na blogu Microsoftu.

Pod kątem specyfikacji AMD 4700S tylko nieznacznie różni się od konsolowego odpowiednika, procesor z Series X osiąga maksymalne taktowanie w trybie boost na poziomie 3,8 GHz. Ta różnica może wynikać jednak z faktu, iż komputer sprzedawany przez Tmall nie dysponuje zintegrowanym układem graficznym, co odciąża nieco procesor i pozwala mu pracować przy wyższym taktowaniu.

Niestety mimo wykorzystania nextgenowego układu sprzęt nie będzie demonem prędkości, karta graficzna Radeon RX 550 2 GB stanowi wąskie gardło wydajnościowe całej platformy. Sprzedawca porównuje jego możliwości do potencjału peceta z Intelem Core i7-9750H CPU oraz GeForce’em RTX 2060. Do zakupu zniechęcić może także cena urządzenia – za ten nietuzinkowy komputer trzeba zapłacić ok. 2700 zł, czyli więcej niż za standardowy model Xboxa Series X, na którym bazuje.