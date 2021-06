Apple TV zawita na przystawce NVIDIA Shield

Źródło: NVIDIA

NVIDIA Shield od dawna jawiła się jako najwszechstronniejsza inteligentna przystawka telewizyjna. Nie dość, że płynnością działania przyćmiewa większość konkurencji, to jeszcze pozwala korzystać z aplikacji cloud gamingowej GeForce NOW do strumieniowania gier wprost na ekran telewizora. Dotychczas miała tylko jedną poważną ułomność (obok dość wygórowanej ceny). W bogatej bibliotece aplikacji VoD brakowało serwisu Apple TV.

Na szczęście korporacji udało się porozumieć z firmą z Cupertino, dzięki czeku użytkownicy Shielda mogą już korzystać z usługi Apple TV wraz z Apple TV+. Tym samym sprzęt od NVIDII stał się komplementarnym narzędziem do oglądania filmów, seriali oraz grania w gry na telewizorach niewyposażonych w inteligentny system operacyjny.

Dzięki nowej aplikacji posiadacze Shielda będą mogli obejrzeć takie produkcje jak Ted Lasso, For All Mankind, czy The Morning Show. Warto także zauważyć, że wszystkie produkcji z biblioteki Apple za pośrednictwem tej przystawki obejrzymy w rozdzielczości 4K. Albo w wersji natywnej, albo dzięki wykorzystaniu inteligentnych algorytmów w locie skalujących obraz do UHD. Sprzęt obsługuje także popularne technologie od firmy Dolby. Dzięki Dolby Atmos wydobędziemy z filmów i seriali prawdziwą głębię przestrzennego dźwięku, a Dolby Vision zadba o to, aby w pełni wykorzystać potencjał HDR i wyświetlić kontrastowy obraz pełen żywych kolorów.