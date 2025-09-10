placeholder
Wracamy do jednej z największych zagadek paranormalnych w historii. Wybrano reżysera filmu

Amityville Horror nie radziło sobie ostatnio dobrze na ekranie. Amazon MGM Studios​ zbiera jednak nową drużynę, która być może odczaruje serię. Znamy reżysera i scenarzystów kolejnej części.
Paulina Guz
Tagi:  amazon mgm studios 
Amityville Horror
amityville horror 1979 Fot. Materiały prasowe
David F. Sandberg podpisał kontrakt na wyreżyserowanie kolejnego filmu ze świata Amityville Horror. Jeśli chodzi o jego referencje, w 2025 roku dał nam adaptację gry Until Dawn, a wcześniej pracował również nad takimi produkcjami jak Annabelle: Narodziny zła, Shazam! i Kiedy gasną światła. To więc nie jego pierwszy horror w karierze. Scenariusz napiszą Ian Goldberg i Richard Naing, którzy dopiero co pracowali przy hicie Obecność 4.  

Pierwszy film ze świata Amityville Horror zadebiutował w latach siedemdziesiątych i był adaptacją książki Jaya Ansona o tym samym tytule. Sam autor twierdził, że jego praca to nie tyle powieść, co rekonstrukcja zdarzeń oparta na zeznaniach bohaterów i szczegółowe przedstawienie zagadki domu w Amityville, która od lat fascynuje wielu ludzi. Sprawą w przeszłości zajmowali się znani badacze zjawisk paranormalnych, tacy jak Ed i Lorraine Warren. 

Amityville nie radzi sobie ostatnio dobrze na ekranie

Kolejny film z uniwersum jest opisywany jako nowa wersja klasycznego horroru. Nie zdradzono na razie żadnych szczegółów na temat fabuły. Twórcy mogą mieć jednak przed sobą spore wyzwanie. Ostatnia część, Amityville: Where the Echo Lives, zebrała bardzo negatywne recenzje i przeszła bez echa. Za to przed nią było jeszcze Amityville: Przebudzenie, które zarobiło.... niewiele ponad 8 milionów dolarów w kinach. Więc choć sama zagadka paranormalna na pewno wciąż ciekawi wiele osób, to od dawna nie pokazano jej w ciekawy sposób na ekranie. 

Warto przypomnieć też, że Deadline zaledwie kilka miesięcy temu informowało o innym projekcie, powiązanym ze sprawą Amityville. BoulderLight Pictures i Divide/Conquer pracuje nad nową produkcją, która nie łączy się z filmowym kanonem. Możliwe, że zarówno oni, jak i David F. Sandberg, dadzą radę przyciągnąć znów widzów przed ekrany. 

Źródło: Deadline

