Sex Education - SPOILER odchodzi z serialu. To jedna z głównych gwiazd

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Materiały prasowe

Emma Mackey oficjalnie ogłosiła, że żegna się z serialem Sex Education wraz z 4. sezonem. Aktorka ujawniła to podczas wywiadu na gali rozdania nagród BAFTA, na której zdobyła wyróżnienie dla wschodzącej gwiazdy. W rozmowie z Radio Times ujawniła, że pożegnała się z serialem.

Emma Mackey - komentarz

- 5. sezon? W ubiegłym tygodniu skończyłam pracę nad czwartym. Nie, nie sądzę, że będę w 5. sezonie. Pożegnałam się z Maeve.

Nie jest to zaskoczenie, bo aktorka wcześniej zapowiadała, że jej rola w 4. sezonie będzie o wiele mniejsza. Jej zdaniem to było podyktowane faktem, że jest coraz więcej postaci w serialu.

netflix

Niestety nie jest to pozytywna oznaka dla potencjalnego 5. sezonu, bo Ncuti Gatwa, jeden z trzech głównych bohaterów, ogłosił, że wraz z 4. sezonie też odchodzi. Nie jest wykluczone, że z uwagi na to 5. seria może nie powstać, ale na razie żadna decyzja nie została podjęta. Gatwa chce skupić się na pracy nad serialem Doktor Who.

Wcześniej z obsady 4. sezonu odeszli Rakhee Thakrar, Tanya Reynolds, Patricia Allison oraz Simone Ashley. Data premiery. 4 sezonu Sex Education nie została ustalona,