Hit kina klasy B z 1997 roku wraca. Tak wygląda limitowana edycja 4K

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Anakonda z 1997 roku doczeka się rebootu. Ma być stworzony w komediowej formie, czerpiącej garściami z meta humoru. W głównych rolach wystąpią Jack Black i Paul Rudd. Nie jest to więc niszowy projekt, a produkcja przeznaczona na duży ekran, która wejdzie do kin. Biorąc pod uwagę skalę projektu i duże nazwiska w obsadzie, ta wiadomość wygenerowała również szum wokół oryginalnej wersji. Nic dziwnego, że doczekaliśmy się całkiem nowego kolekcjonerskiego wydania.

Anakonda - kolekcjonerskie wydanie

Ukaże się limitowana edycja kolekcjonerska Anakondy. To hit kina klasy B (choć tytuł zaczął za niego uchodzić raczej dopiero w późniejszych latach; w trakcie premiery był hitem w box office i doczekał się sequeli) z 1997 roku, w którym ekipa próbująca nakręcić film dokumentalny musi stawić czoła legendarnemu wężowi, by przetrwać. Odrestaurowano oryginalny materiał i film będzie dostępny w wysokiej rozdzielczości 4K z Dolby Vision. Opakowanie robi wrażenie. Po zewnętrznej stronie mamy zbliżenie na ciało Anakondy. Na tytułowej stronie patrzy na nas czujnie jednym okiem. Jest też kadr ze zbiornikiem wody i płynącą na nim łódką. Jeśli chodzi o dodatkowe materiały, w tej wersji znajdą się: wywiad z reżyserem Luisem Llosą i współscenarzystą Hansem Bauerem, usunięte i rozszerzone sceny, a także zwiastun kinowy.

Produkt wjedzie na rynek 9 grudnia 2025 roku. Dajcie znać, jak Wam się podoba kolekcjonerska edycja i czy czekacie na nową Anakondę.