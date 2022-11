Andor - Tony Gilroy ujawnia pierwsze szczegóły 2. sezonu. K-2SO wreszcie się pojawi?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. ©2022 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Gwiezdne Wojny: Andor przez wielu widzów określany jest mianem jednej z najlepszych aktorskich produkcji w historii Gwiezdnych Wojen. Nic dziwnego, że po zakończeniu premierowego sezonu większość fanów już oczekuje kolejnych odcinków. Od dawna wiemy, że 2. sezon powstanie i też będzie liczył 12 odcinków. Co w nich zobaczymy? Główny scenarzysta, Tony Gilroy podzielił się pierwszymi szczegółami.

Przypomnijmy, że w finałowym odcinku Andor powraca na Ferrix, aby wziąć udział w ceremonii pogrzebowej jego mamy, Mervy. Czekają jednak na niego oddziały Imperium, w efekcie czego dochodzi do eskalacji i starć między służbami a mieszkańcami. Tytułowy bohater zdołał jednak uciec razem z najbliższymi mu osobami i na koniec decyduje się na dołączenie do Luthena, chcąc prawdopodobnie wziąć czynny udział w działaniach rodzącej się rebelii. W rozmowie z portalem Collider, showrunner zdradził między innymi, że możemy oczekiwać małego przeskoku czasowego. Akcja będzie rozgrywać się rok później od momentu ostatniej sceny z udziałem Andora i Luthena. Twórca zapowiada, że żadna z postaci, którą do tej pory poznaliśmy, nie umrze, czyli nie dojdzie do sytuacji, w której ktoś przez ten rok stracił życie poza kadrem.

Jednocześnie showrunner sugeruje, że nie może obiecać, jak długo przetrwają, więc możemy spodziewać się, że w 2. sezonie dojdzie przynajmniej do jednego pożegnania ważnej postaci. Do stałej ekipy bohaterów ma też jednak dołączyć wreszcie K-2SO (głos Alana Tudyka), którego pamiętamy z filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. Gilroy powiedział, że wprowadzenie tego droida jest "jednym z obowiązków" drugiej połowy serialu, więc wreszcie dojdzie do tego momentu. The Hollywood Reporter zapytało też twórcę, czy ten myśli o kontynuowaniu swojej przygody z uniwersum Gwiezdnych Wojen po zakończeniu Andora.

Dosłownie trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Nie ma za bardzo sposobu, bym mógł na nie odnaleźć odpowiedź. Wygląda na to, że pod koniec tych pięciu lat będę chciał iść robić coś innego. Mam na myśli, że zawsze lubię robić coś innego. Nigdy nie próbowałem pracować nad czymś, powtarzając pewne rzeczy, ale nie powiedziałbym też, że nigdy to się nie wydarzy. Ale to, co wiem na pewno, to że na ten moment nic nie wiem.

Gwiezdne Wojny: Andor - zdjęcia z serialu