Android 12 pozwoli uruchomić gry, zanim je ściągniemy

fot. Epic Games

Wraz z rosnącą popularnością cyfrowej dystrybucji oraz sukcesywnym zwiększaniem objętości nowych gier zaszła potrzeba, aby usprawnić proces pobierania danych. W końcu czekanie z odpaleniem nowego tytułu kilka godzin zanim ten ściągnie się w całości, może irytować. Z tego powodu projektanci konsol wdrożyli mechanizmy pakietowania danych, aby umożliwić szybsze uruchomienie pobieranych gier.

Przed laty, kiedy tytuły mobilne ważyły niewiele, wdrożenie takiego mechanizmu na rynku mobilnym nie był potrzebne. Jednak dzisiejsze smartfony pozwalają odpalić znacznie bardziej skomplikowane produkcje niż te z początku ery mobilnej. Wiele z nich waży po kilkaset megabajtów, a te najbardziej wymagające mogą przebić granicę jednego gigabajta.

Inżynierowie Google stwierdzili, że debiut Androida 12 będzie idealną okazją, aby wprowadzić do tego systemu podobny mechanizm, który nazwali Play as you download. Działa on dokładnie tak samo, jak rozwiązania stosowane na konsolach. Klient Sklepu Play najpierw pobierze najistotniejsze pliki, które pozwolą bezproblemowo odpalić nową produkcję, a resztę danych zaciągnie w tle w trakcie rozgrywki.

Aktualizacja Androida odda nam do dyspozycji także Tryb Gry, który ma m.in. ułatwić wykonywanie zrzutów ekranu i nagrywanie rozgrywki czy zoptymalizować gamingową wydajność urządzenia za pośrednictwem jednego z trzech predefiniowanych ustawień. Oprócz trybu standardowego otrzymamy tryb zwiększonej wydajności poprawiający płynność, ale odbijający się na żywotności baterii oraz tryb energooszczędny, który wydłuży czas zabawy kosztem spadku maksymalnej liczby klatek.

Aktualizacja do Androida 12 zadebiutuje na rynku w sierpniu 2021 roku.