Ania, nie Anna - fani walczą o powrót serialu. Petycja bije rekordy

Netflix

Kampanie fanów walczące o przywrócenie serialu pojawiają się często, ale tylko okazjonalnie odnoszą sukces. Warto wspomnieć słynne przykłady Jerycho i Lucyfera. Czy Ania, nie Anna pójdzie w ślady tych seriali? Na razie nie wiadomo, ale jedno jest pewne: zainteresowanie kampanią jest rekordowe.

W lipcu 2020 roku petycja zebrała już ponad milion podpisów. Jest to rekord, ponieważ żadna kampania fanowska nie osiągnęła nigdy takiego kosmicznego wyniku. A jeszcze w czerwcu 2020 roku na koncie petycje było 600 tysięcy podpisów.

https://twitter.com/awaefanprojects/status/1286749737711001601

Netflix oraz telewizja CBC na razie nie odnoszą się do kampanii, więc nie wiadomo, jaki mają do niej stosunek i czy rozważają zamówienie. Na pewno tak głośna walka o nowy sezon nie przejdzie nie zauważona. Producenci i scenarzyści dostrzegli to i dziękowali fanom.

A cała fanowska kampania ma większe zasięgi. Pojawiały się billboardy na Times Square w Nowym Joru oraz w kanadyjskich miastach (CBC to kanadyjska telewizja). Koszty oczywiście pokrywają fani z własnej kieszeni.

Wszystkich zainteresowanych petycją odsyłamy na jej stronę, na której można się dopisać.