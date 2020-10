Animal Crossing: New Horizons - Halloween zawitało do wirtualnego świata

Nintendo

Animal Crossing: New Horizons w dalszym ciągu cieszy się ogromną popularnością, do czego bez wątpienia przyczyniają się regularne aktualizacje z nową zawartością. Teraz doczekaliśmy się kolejnej, która zapewni graczom kolejne atrakcje. Tym razem związane są one z jesienią oraz Halloween. Z wirtualnych drzew spadają szyszki i żołędzie, które można wykorzystać w zupełnie nowych przepisach DIY, nie zabraknie też nowych kostiumów i reakcji do zdobycia, okolicznościowych wydarzeń oraz nowego, tajemniczego gościa - Jacka.

Wszystkie nowości zaprezentowane zostały w zwiastunie aktualizacji. Materiał zapowiada również, że pod koniec listopada doczekamy się kolejnej porcji nowej zawartości. Zobaczcie sami.

Animal Crossing: New Horizons jest dostępne wyłącznie na konsoli Nintendo Switch.