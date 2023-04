Reżyser Ghost in the Shell o współczesnym anime: seks i przemoc. Wspomina Neon Genesis Evangelion

Fot. Materiały prasowe

Mamoru Oshii reżyserował kultowe Ghost in the Shell z 1995 roku. Jak donosi Anime Senpai, CINRA (znana japońska strona internetowa) przeprowadziła wywiad z filmowcem, w którym został spytany o to, co myśli o współczesnej branży anime. Oshii odpowiedział, że głównym powodem, dla którego współcześnie anime jest tak popularne, jest nacisk na treści erotyczne i przemoc.

Reżyser Ghost in the Shell o współczesnym anime

Przede wszystkim filmowiec wyjaśnił, że zwykle stworzenie animacji kosztuje dużo pieniędzy, więc twórca nie może jedynie opierać się na swojej wizji artystycznej, co może prowadzić do zaniku kreatywności; żeby stworzyć jak najbardziej opłacalny produkt i zarobić, trzeba opierać się na pomysłach, które odniosły już sukces, a także wpasować się w obecne trendy rynkowe.

Następnie reżyser Ghost in the Shell opisał to, co dzieje się we współczesnej branży anime, jako "świat erotyzmu i przemocy". Jego zdaniem większość budżetu idzie na urocze animowane dziewczyny, roboty i sceny walki, przez co seks i przemoc stały się głównym atutem anime.

Neon Genesis Evangelion bez nagród?

Oshii kazał zastanowić się, dlaczego popularne tytuły jak Neon Genesis Evangelion i Mobile Suit Gundam nigdy nie dostały żadnych nagród i wyróżnień. Jego zdaniem na ceremoniach wręczania nagród bardziej docenia się kino artystyczne, a nie komercyjne. Wspominał nawet, że jego własny projekt, Jin-Roh: The Wolf Brigade, także było komercyjny, więc ledwie dostał się na Annecy Animated Film Festival. Reżyser Ghost in the Shell dodał, że choć komercyjne anime zarabiają więcej, to brakuje im ponadczasowości artystycznych anime.

