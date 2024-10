Reżyser nabijał się z jej próby improwizacji. Scena była tak dobra, że trafiła do trailera

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Anna Kendrick wzięła udział w podcaście Happy Sad Confused, podczas którego została spytana o najgorszą uwagę, jaką dostała od reżysera na planie filmowym. Według aktorki był jeden, który chciał ją zawstydzić przed oczami dziesiątek statystów i naśmiewał się z jej umiejętności w zakresie improwizacji.

Pamiętam, jak pewnego razu reżyser w pomieszczeniu pełnym statystów, jakieś sto osób, rzucił coś w stylu: "Hej, w tej scenie po prostu eksperymentuj. Wymyśl coś". Więc zrobiłam tak, jak kazał, a potem zawołał "cięcie" i przyszedł do mnie, powtarzam - na oczach jakichś stu statystów - i powiedział: "Och, lepiej jednak wróćmy do scenariusza!".

Naprawdę wydawało się to dość specyficzną próbą dominacji, mającą na celu zawstydzenie mnie, by dzięki temu zdobyć nade mną jakąś przewagę. To było naprawdę paskudne. A potem to, co zaimprowizowałam, ostatecznie znalazło się w trailerze. Więc pie***l się!

Anna Kendrick nie zdradziła, jakiego filmu i reżysera dotyczyła ta historia. Widownia Happy Sad Confused była jednak po jej stronie. Co ciekawe, aktorka niedawno sama zadebiutowała w roli reżyserki dzięki filmowi Randka w ciemno, który jest dostępny na Netflixie. Dajcie znać, czy mieliście okazję go obejrzeć!