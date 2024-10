Jak Anna Kendrick została reżyserką Randki w ciemno? Prosiła jednego filmowca o radę

fot. VVS Films

Reklama

Randka w ciemno to thriller oparty na prawdziwej historii Rodneya Alcali, seryjnego zabójcy, który wygrał odcinek programu randkowego. W tym filmie Anna Kendrick nie tylko występuje, ale również miała okazję stanąć za kamerą. Natomiast nie obawiała się reżyserskiego debiutu, o czym opowiedziała The Hollywood Reporterowi podczas premiery filmu w Los Angeles.

- Naprawdę tak mocno wierzyłam w ten film, że chciałam zrobić wszystko, co dla niego najlepsze. A jeśli oznaczałoby to, że ktoś inny zasiadłby na krześle reżysera, nie miałabym z tym problemu. Myślę, że to była najbardziej ambiwalentna propozycja w historii Hollywood, bo szczerze nie umiem udawać pewności siebie.

fot. IMDb

Gdy jednak udało jej się zdobyć pracę, niemal natychmiast zadzwoniła do jednego reżysera po radę. Był to Paul Feig, co sama Kendrick określiła jako "dość zabawne", biorąc pod uwagę, że tego filmowca kojarzymy głównie z komedii, a ona sama zabierała się za film o seryjnym zabójcy.

Kendrick pochwaliła również "niezwykle utalentowaną" obsadę, która wspierała ją na planie filmowym. To samo aktorzy mogli powiedzieć o niej - przykładowo Nicolette Robinson stwierdziła, że Anna jest "wzorową uczennicą".

Randka w ciemno - film jest już dostępny w polskich kinach.