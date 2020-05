Love Life - nowy teaser. Anna Kendrick w serialu HBO Max

Love Life będzie pierwszym aktorskim serialem oryginalnym nowej platformy streamingowej HBO Max. Produkcja będzie antologią z gatunku komedii romantycznej, która w zamiarze w każdym sezonie śledzić ma historię związków innej bohaterki lub bohatera. Główną rolę w pierwszym, 10-odcinkowym sezonie zagra Anna Kendrick i wcieli się w postać imieniem Darby.

Do sieci trafił nowy teaser serialu, pokazujący nam nowe sceny. W obsadzie produkcji są także: Scoot McNairy jako Bradley, właściciel firmy organizującej wycieczki po muzeach, Zoe Chao w roli Sary, najlepszej przyjaciółki głównej bohaterko oraz Sasha Compère, która zagra Mallory, bezczelną i pyskatą współlokatorkę Darby. Zobaczcie nowe wideo promujące serial HBO Max:

