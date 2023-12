Anne Hathaway miała zagrać w Barbie. Jak czuje się z sukcesem filmu Grety Gerwig?

fot. Francois Duhamel/Warner Bros.

Zanim film Barbie w reżyserii Grety Gerwig stał się popkulturowym fenomenem i zarobił zarobił łącznie 1,442 miliarda dolarów w box office, Sony pracowało nad swoim własnym projektem z kultową lalką w roli głównej. Produkcja miała zadebiutować w maju 2020 roku, w fotelu reżyserskim zasiadła Alethea Jones, a w obsadzie znalazła się Anne Hathaway. Ostatecznie jednak zrezygnowano z pomysłu, co pozwoliło Warner Bros. "przejąć pałeczkę" i stworzyć coś własnego.

Anne Hathaway: jak czuje się z sukcesem filmu Grety Gerwig?

Anne Hathaway w podcaście Happy Sad Confused powiedziała, co myśli o Barbie Grety Gerwig.

To, co jest najbardziej ekscytujące w tym, co zrobili Margot, Greta, Ryan, America i cały ten fenomenalny zespół, to fakt, że trafili w dziesiątkę. Ten celny strzał spowodował, że cały świat wzniósł się na wyżyny ekstazy. Teraz wyobraź sobie tyle energii, tyle oczekiwania, tyle emocji, ale to nie jest właściwa wersja. Więc w sumie uważam to za szczęśliwą rzecz [że film Sony nie powstał - przyp. red.].

Aktorka pochwaliła także występ Margot Robbie, która zagrała tytułową Barbie. Stwierdziła, że jest wspaniała, a to co robi jako osoba kreatywna i producentka, jest ekscytujące i inspirujące. Następnie dodała:

Jako widzka, chodząca do kina, a także jako kobieta w Hollywood, odkąd byłam dzieckiem, jestem zachwycona tym, jak to się rozwinęło. Jeśli wierzyłabym, że wersja, w której miałam zagrać, byłaby w stanie to zrobić, to może czułabym się inaczej, ale naprawdę sądzę, że ich film był najlepszą możliwą wersją. Dlatego tak łatwo mi cieszyć się i ekscytować ich szczęściem. Jestem także osobą, która uwielbia oglądać, jak kobiety odnoszą sukces. Taka już jestem, kocham to. A poza tym, zrobić to dobrze, tak niezaprzeczalnie dobrze, żeby faktycznie stworzyć coś nowego, daj spokój! Myślę, że wyjdzie to wszystkim na dobre.

