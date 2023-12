Nowy film studia Ghibli równie dobry jak Barbie i Oppenheimer? Znalazł się w TOP 10 najlepszych filmów 2023 roku

fot. materiały prasowe

Reklama

Chłopiec i czapla, nowy film studia Ghibli i Hayao Miyazakiego, doczekał się wreszcie oficjalnej premiery w Ameryce Południowej. National Board of Review, czyli ciesząca się dużym szacunkiem organizacja, od 1909 roku zrzeszająca miłośników kina z okolic Nowego Jorku i przyznająca własne nagrody za dokonania w zakresie kinematografii, oceniła już produkcję. Jaki jest werdykt?

Nowy film studia Ghibli równie dobry jak Barbie i Oppenheimer?

National Board of Review dodało Chłopca i Czaplę na listę 10 najlepszych filmów 2023 roku, na której są takie produkcje jak Barbie, Oppenheimer, Ferrari, Przesilenie zimowe, The Iron Claw, Maestro, Poprzednie życie i Biedne istoty. To duże wyróżnienie biorąc pod uwagę fakt, że to jedna z najważniejszych organizacji w świecie kina.

https://twitter.com/NBRfilm/status/1732487909813744003

Nasza redaktorka, Paulina Guz, także jest już po seansie przedpremierowym filmu, który odbył się na Animafest w Gdańsku. Oto fragment jej recenzji:

Nie mogłam pozbyć się wrażenia, że całokształt jest jak zupa złożona z najlepszych i najpyszniejszych elementów znanych z klasyków studia Ghibli. Nie jest to typowy film dla dzieci, ponieważ niektóre klatki (szczególnie design wspomnianych czapli) mogłyby z powodzeniem przysporzyć koszmarów nawet dorosłym – tak jak ostateczna forma drugiej matki z Koraliny. Z drugiej strony jest pięknie, bo świat, który odwiedza Mahito, jest niesamowity i oryginalny; żyją w nim magiczne stworzenia, duchy i intrygujące postacie, np. czarodziej. Przywodzi to na myśl klimat starych baśni. Bardzo mi tego brakowało na dużym ekranie.

Jeśli chcecie przeczytać całość, wystarczy kliknąć: Chłopiec i czapla - recenzja filmu.

Zobacz także:

25 najlepszych animacji każdego roku wg Rotten Tomatoes