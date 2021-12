Ant-Man 3 - w kogo wcieli się Bill Murray? Pojawiła się nowa plotka o jego roli

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Quibi // Roku

W Ant-Man and the Wasp: Quantumania potwierdzono, że głównym antagonistą będzie Kang Zdobywca (Jonathan Majors). Prawdopodobnie w trzeciej odsłonie przygód Ant-Mana zobaczymy też innego złoczyńcę, znanego jako M.O.D.O.K. W filmie oprócz powracających do swoich ról Paula Rudda, Evangeline Lilly (Osa), Michaela Douglasa (Hank Pym) i Michelle Pfeiffer (Janet van Dyne) mają również wystąpić Kathryn Newton (jako Cassie Lang) oraz znani komicy jak Jim Carrey oraz Bill Murray.

Nie wiadomo w kogo wcieli się aktor znany m.in. z Pogromców Duchów. Mówiło się, że Murray może zagrać ojca Scotta Langa (Ant-Mana), ale serwis The Illuminerdi uważa, że przypadnie mu inna rola. Według portalu ma się on wcielić w postać o imieniu Krylar, który jest członkiem rasy K’aitian z mikrowersum planety K’ai.

Krylar pojawił się w komiksach Marvela tylko raz. Było to w latach 60. w 156. zeszycie The Incredible Hulk. Nie ma bezpośredniego powiązania z Ant-Manem, ale istnieje możliwość, że zostanie zamieniony w mieszkańca królestwa kwantowego, co pasowałoby do komediowego cameo aktora. Warto dodać, że postać o tym imieniu pojawiła się również w serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y..

Krylar

Trzecią część Ant-Mana wyreżyseruje Peyton Reed na podstawie scenariusza Jeffa Lovenessa. W obsadzie są również Michael Peña (Luis) i David Dastmalchia (Kurt). Według plotek ma powrócić również Corey Stoll, który grał Darrena Crossa, a tym razem wcieli się we wspomnianego wyżej M.O.D.O.K.'a.

Ant-Man 3 - premiera w kinach 17 lutego 2023 roku.

