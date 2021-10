Ant-Man 3 - Bill Murray zagra w filmie Marvela?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. cbr.com

Nowa lista castingowa sugeruje, że legendarny aktor Bill Murray może dołączyć do gwiazdorskiej obsady filmu Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Jak zauważył Cosmic Circus, Bill Murray może zadebiutować w Marvel Cinematic Universe, a dokładnie w trzeciej części o Ant-Manie. Opublikowana na Mandy.com lista dotyczy Johna Townsenda, który został zatrudniony do pracy jako dubler Murraya w produkcji Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Szczegóły roli nie są na razie znane.

Cosmic Circus zwraca również uwagę, że reżyser filmu, Peyton Reed, darzy ogromną sympatią wspomnianego aktora. Na początku 2021 roku, twórca zamieścił na Twitterze zdjęcie Billa z jego autografem. Chociaż jest to zabawne połączenie, zaangażowanie aktora w Ant-Man and the Wasp: Quantumania nie jest oficjalne. Biorąc pod uwagę, że produkcja filmu rozpoczęła się niedawno, a data premiery przewidziana jest na 17 lutego 2023 roku, ostateczna decyzja i pełna lista obsady zostanie ujawniona znacznie później.

Mimo to, będziemy świadkami powrotu kilku postaci z MCU. Paul Rudd i Evangeline Lilly ponownie wcielą się w role Scotta Langa i Hope van Dyne, podczas gdy Michael Douglas i Michelle Pfeiffer powrócą jako Hank Pym i Janet van Dyne. Kathryn Newton zagra Cassie Lang, ukochaną córkę Scotta. Powrócą także dwaj główni złoczyńcy: Corey Stoll jako Darren Cross (ostatnio widziany w Ant-Manie z 2015 roku) oraz Jonathan Majors jako Kang the Conqueror, który niedawno zadebiutował w filmie Loki.