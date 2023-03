Ant-Man 3 - M.O.D.O.K. mógł wyglądać inaczej. Czy ten wizerunek wzbudziłby mniej zamieszania?

materiały prasowe

MODOK to nowy złoczyńca MCU, który zadebiutował w filmie Ant-Man i Osa: Kwantomania. To, w jaki sposób go pokazano, nie spodobał się jednak niektórym widzom, którzy uznali taką interpretację za zbyt komediową.

Twórcy filmu wielokrotnie odnosili się do wizerunku tej postaci i bronili jej, twierdząc nawet, że jeśli kiedyś MODOK wróci jako inny z wariantów, to będzie wyglądał jeszcze bardziej absurdalnie. Trzeba przyznać, że dość wiernie odwzorowano wizerunek tej postaci z komiksów, co mogło gryźć się jednak dla wielu widzów z bardzo poważnym Kangiem Zdobywcą. Oczywiście finalny projekt nie był jedynym, który rozważano. Do sieci trafiła grafika koncepcyjna pokazująca inny wygląd tej postaci. Waszym zdaniem wygląda lepiej? Zobaczcie:

materiały prasowe

W obsadzie filmu są Paul Rudd, Evangeline Lilly, Kathryn Newton, Jonathan Majors, Michelle Pfeiffer i Michael Douglas. Za kamerą trzeciej części stanął ponownie Peyton Reed, natomiast scenariusz napisał Jeff Lovenes.

Ant-Man i Osa: Kwantomania wciąż jest grane w kinach w Polsce.