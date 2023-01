Ant-Man 3 - gwiazda filmu wyjawia interesujący szczegół na temat Wymiaru Kwantowego w produkcji MCU

fot. materiały prasowe

Premiera filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania zbliża się wielkimi krokami. Do tej pory materiały promocyjne były raczej oszczędne, jeśli chodzi o szczegóły fabuły. Jednak Kathryn Newton, która w widowisku wciela się w Cassie Lang, zdradziła pewien interesujący szczegół historii. W rozmowie z Fandango aktorka wyjawiła, że w produkcji bohaterowie będą mieli do czynienia z tajemniczą mazią, którą będą musieli wypić po przybyciu do Wymiaru Kwantowego. Dzięki niej będą mogli komunikować się z mieszkańcami miejsca.

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że w produkcji Scott, Hope, Cassie, Hank i Janet trafią do Wymiaru Kwantowego, w którym spotkają Knaga Zdobywcę. Złoczyńca będzie chciał za wszelką cenę wydostać się z wspomnianego miejsca. W tym celu zawrze układ ze Scottem. W produkcji pojawi się również znany, komiksowy antagonista, M.O.D.O.K..

Ant-Man 3 - zdjęcia i plakat

Ant-Man i Osa: Kwantomania

W obsadzie produkcji zobaczymy Paula Rudda jako Ant-Mana, Evangeline Lilly jako Osę, Michaela Douglasa jako Hanka Pyma, Michelle Pfeiffer jako Janet van Dyne, Kathryn Newton jako Cassie Lang i Jonathana Majorsa jako Kanga Zdobywcę.

Ant-Man i Osa: Kwantomania - premiera filmu w polskich kinach 17 lutego 2023 roku.