Kang Zdobywca to najpotężniejszy złoczyńca MCU? Aktor i reżyser komentują

fot. materiały prasowe

Jonathan Majors promuje swój nowy film na festiwalu filmowym w Sundance pod tytułem Magazine Dreams, w którym gra kulturystę. Oczywiście podczas każdego wywiadu pada temat Kanga Zdobywcy, czyli głównego złoczyńcy Sagi Multiwersum należącej do MCU. Poznamy go w filmie Ant-Man i Osa: Kwantomania.

Kang Zdobywca - inspiracje

Tak wyjaśnił temat swoich inspiracji przy tworzeniu postaci w rozmowie z Deadline:

- Inspiracje do roli Kanga? To zdobywca, więc są to Aleksander Wielki, Czyngis Chan czy Juliusz Cezar. Do tego jest on częścią już zbudowanego uniwersum. To są inspiracje, a potem w grę wchodzą kontrapunkty, które są ważne przy tworzeniu postaci, by pokazać jak staje on w kontrze do innych bohaterów.

Przyznaje, że na temat samego budowania tego złoczyńcy i jakich narzędzi tutaj używa mógłby napisać obszerną książkę.

Kang Zdobywca - jak jest potężny?

Jonathan Majors tłumaczy, że jego wewnętrzna siła jest tym, co napędza Kanga. Podkreśla, że jest to ktoś, kto odczuwa wielki ból, cierpienie i dyskomfort. To te rzeczy dają mu wiele wewnętrznej siły. Do tego dochodzi jego frustracja społecznymi normami i światem. Te wewnętrzne aspekty sprawiły, że Kang mógł stać się tym potężnym złoczyńcą.

- Te wewnętrzne napięcia dają mu jego moc. Jak ona się manifestuje? Poczekajcie, zobaczycie. Tak, jego ból jest niezwykły i myślę, że to coś wielkiego, co sprawia, że spełni on oczekiwania bycia największym i najpotężniejszym złoczyńcą MCU do tej pory.

Wtóruje temu reżyser Peyton Reed, dodając, żę Kang ma umiejętność doświadczania jednocześnie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Tłumaczy, że on umiejętnie korzysta ze swojej energii. W jego zachowaniu nie ma zmarnowanego gestu czy słowa. Jeśli Kang coś mówi, to mówi całkowicie poważnie.

Przypomnijmy, że Kang Zdobywca jest też związany ze swoimi wariantami z alternatywnych światów równoległych, co też samo w sobie nadaje mu zupełnie innego znaczenia niż przy jakimkolwiek innym czarnym charakterze. Marvel Studios w informacji prasowej oficjalnie ogłosił, że Kang Zdobywca to najpotężniejszy złoczyńca MCU do tej pory.

A tak Jonathan Majors otwarcie powiedział, co myśli o pierwszych dwóch częściach Ant-Mana:

- To nie były filmy dla mnie. Według mnie są zbyt głupkowate i nudne. Ten drugi był naprawdę nudny. Cieszę się, że jestem częścią pierwszego dobrego filmu o Ant-Manie. Kang powinien usunąć pierwsze dwa z naszej linii czasowej.

Ant-Man 3 - premiera 17 lutego 2023 roku.

Kim jest Kang Zdobywca?