Ant-Man 3 - odtwórczyni Cassie Lang starała się o inną rolę w MCU. Jest nagranie!

Kathryn Newton zagrała między innymi w Detektywie Pikachu i Wielkich kłamstewkach, zanim w 2023 roku zadebiutowała u Marvela. Młoda aktorka w filmie Ant-Man i Osa: Kwantomania zagrała Cassie Lang, czyli córkę głównego (super)bohatera. Okazuje się jednak, że artystka polowała na zupełnie inną rolę w MCU. A dzięki nagraniu, które trafiło do Sieci, możemy obejrzeć fragment jej przesłuchania.

MCU - przesłuchanie Kathryn Newton do roli Kate Bishop

W filmie Assembled: The Making of Ant-Man and The Wasp: Quantumania na Disney+ ujawniono, że Kathryn Newton starała się o rolę Kate Bishop w serialu Hawkeye. Pokazano także fragment jej przesłuchania, który możecie zobaczyć poniżej.

https://twitter.com/TavernaMarvel/status/1681760788585893888

Przypominamy, że rolę Kate Bishop w serialu Hawkeye ostatecznie dostała aktorka Hailee Steinfeld.

