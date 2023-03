Ant-Man 3 - twórcy rozważali "nieszczęśliwe" zakończenie. Zmienili zdanie przez największy hit MCU?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel Studios rozważało inne zakończenie filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania. Chciano uniknąć porównań do innego widowiska MCU, a także powtarzania tego, co zrobiono w poprzedniej części.

Przypominamy, że zakończenie, które widzowie mogli obejrzeć w kinach, przedstawia Scotta Langa i Hope Van Dyne, którzy pokonali Kanga i wrócili szczęśliwie na Ziemię. Twórcy rozważali jednak uwięzienie bohaterów w Wymiarze Kwantowym albo ucieczkę w stylu Avengers: Endgame - zmienili zdanie w ostatniej chwili.

Jeff Loveness, scenarzysta Ant-Mana 3, w rozmowie z portalem The Hollywood Reporter wyjaśnił, skąd taka decyzja.

Wszystko, nad czym debatowaliśmy, na papierze wydawało się ekscytujące. Ostatecznie jednak byłaby to kopia tego, co zrobiliśmy w finale ostatniego. Nie było także zbyt wielu dróg, które prowadziłyby w przeciwną stronę niż Endgame. Jeśli Scott zostałby uwięziony w Wymiarze Kwantowym, to jedynym sposobem ucieczki byłoby to, co zrobił w Avengersach.