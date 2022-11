Ant-Man i Osa: Kwantomania - dlaczego Kang chce pomocy Scotta Langa? [SPOILER] okradł Zdobywcę?

Marvel

W ostatnim numerze magazynu Empire pojawił się obszerny artykuł na temat filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania - wywiadu udzielił również reżyser produkcji, Peyton Reed. Najważniejszy fragment jego wypowiedzi dotyczy prawdziwych powodów, dla których Kang Zdobywca chce pomocy Scotta Langa i jego kompanów. Jak się okazuje, główny antagonista ekranowej opowieści wcale nie jest władcą Wymiaru Kwantowego czy też po prostu jego prominentnym mieszkańcem; złoczyńca został w tej rzeczywistości z nieznanych na razie przyczyn uwięziony, a Ant-Man może mu pomóc w ucieczce.

Jak uzupełnia ten fakt reżyser:

Chcieliśmy bardziej skupić się na Wymiarze Kwantowym. To wielkie, naprawdę ogromne przedsięwzięcie polegające na budowie świata. Opiera się na kilku inspiracjach: fotografiach rodem z mikroskopu elektronowego, materiałach z heavymetalowych magazynów z lat 70. i 80., pracach wielu moich ulubionych artystów tworzących okładki książek science fiction i twórczości Mœbiusa. Atmosferę buduje tu fantastyczny realizm.

Sam Kang zdaniem Reeda "jest zupełnie inny" od Tego, Który Trwa - wersji Zdobywcy, którą zobaczyliśmy w serialu Loki:

To ktoś, kto ma władzę nad czasem. Jest wojownikiem i wybitnym strategiem. To dla mnie niebywale interesujące: wziąć najmniejszego i w oczach wielu najsłabszego z Avengersów i skonfrontować go z prawdziwą siłą natury.

Niezwykle istotne jest to, kto i w jaki sposób uwięził Kanga w Wymiarze Kwantowym. Amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że odpowiedzialny za to może być inny złoczyńca, M.O.D.O.K., który mógł okraść Zdobywcę z urządzenia pozwalającego głównemu antagoniście na swobodną podróż pomiędzy różnymi rzeczywistościami i liniami czasowymi - w tym kontekście wspomina się także o Krylarze, tajemniczej postaci portretowanej przez Billa Murraya, która także mogła wejść z Kangiem na trajektorię konfliktową.

Ant-Man i Osa: Kwantomania - zdjęcia

Ant-Man i Osa: Kwantumania

Zobacz także:

Film Ant-Man i Osa: Kwantomania zadebiutuje w polskich kinach 17 lutego 2023 roku.