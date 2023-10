Ant-Man 3 wyszedł TAK słabo, że nawet Marvel jest zaskoczony

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wiele osób zgodzi się z tym, że Ant-Man i Osa: Kwantomania pozostawiał wiele do życzenia. Fani MCU byli rozczarowani rozwiązaniami fabularnymi oraz efektami specjalnymi. To wszystko odpłaciło się jednym z najsłabszych wyników box office w historii filmów o superbohaterach. Autorka książki MCU: The Reign of Marvel Studios zdradziła, że studio było zaskoczone takim odbiorem filmu.

Ant-Man 3 - Marvel sądził, że odbiór filmu będzie lepszy

Joanna Robinson była gościem w podcaście The Watch. Podczas odcinka, opowiedziała o atmosferze w Marvel Studios przed premierą Ant-Mana 3. Oczekiwano wtedy pozytywnej reakcji widzów.

Tajna Inwazja - Marvel Studios zdaje sobie sprawę z tego, co dzieje się z ich marką. Z tego co rozumiem, po rozmowie z pewnymi ludźmi, Kwantomania ich szczerze zaskoczyła - zapewne podobnie jak. Ale Ant-Man 3 naprawdę zszokował ich, ponieważ sądzili, że mieli coś dobrego. Naprawdę myśleli, że wszyscy go pokochają.

Oczywiście, było wręcz przeciwnie. Kwantomania spotkała się z wieloma negatywnymi ocenami oraz koszmarnym wynikiem box office, czego Marvel Studios kompletnie się nie spodziewało.

