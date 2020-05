Antebellum - nowy zwiastun horroru. Janelle Monáe uwięziona w tajemniczej rzeczywistości

Antebellum to nowy horror/thriller od QC Entertainment, producentów takich filmów jak Uciekaj! i To my. Produkcja śledzi historię poczytnej i odnoszącej sukcesy pisarki, Veroniki Henley, która znalazła się w pułapce obcej, przerażającej rzeczywistości i musi odkryć brutalną tajemnicę zanim będzie za późno. W sieci pojawił się nowy zwiastun filmu. Znajdziecie go poniżej.

W obsadzie projektu znajdują się Janelle Monáe, Kiersey Clemons, Gabourey Sidibe, Jena Malone, Eric Lange, Jack Huston, Tongayi Chirisa, Marque Richardson II, Rob Aramayo i Lily Cowles. Obraz jest pełnometrażowym debiutem reżyserskim duetu twórców Gerard Bush-Christopher Renz.

Oto wspomniany trailer:

Antebellum - premiera filmu w USA 24 kwietnia 2020 roku.