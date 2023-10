Zjawiskowa Sydney Sweeney patrzy na Glena Powella. Pierwsze zdjęcie z Anyone But You

fot. materiały prasowe

Reklama

Anyone But You to nadchodząca komedia romantyczna, w której w głównych rolach występują Sydney Sweeney (Euforia, Madame Web, Biały Lotos) oraz Glen Powell (Top Gun: Maverick, Ukryte działania). Reżyserem jest Will Gluck, który napisał scenariusz na podstawie wcześniejszego szkicu Ilany Wolpert.

Komedia opowiada o dwóch byłych arcynemezis, którzy na weselu udają kochanków z własnych egoistycznych powodów. Film będzie mieć najwyższą kategorią wiekową R, co oznacza, że będzie przeznaczony dla osób dorosłych. Jeszcze nie wiadomo, jakie niedozwolone treści dla młodszych widzów zawiera produkcja - dowiemy się tego, gdy organizacja MPA oficjalnie wyznaczy kategorię.

Anyone But You trafi do kin 15 grudnia. Poniżej możecie zobaczyć pierwsze zdjęcie z filmu, na którym znajdują się Sweeney i Powell. Produkcję kręcono w Australii - w tle fotografii widać miasto Sydney. Fotografia znajduje się na początku galerii.

Anyone But You - zdjęcie z filmu

Anyone But You

W obsadzie Anyone But You znaleźli się również: Alexandra Shipp, Darren Barnet, Bryan Brown, Joe Davidson, Dermot Mulroney i Rachel Griffiths.