The Walking Dead: Daryl Dixon - Carol powróci w 2. sezonie! Produkcja spin-offów zostanie wznowiona pomimo strajku aktorów

Od jakiegoś czasu wiadomo, że powstanie 2. sezon The Walking Dead: Daryl Dixon. Teraz podczas panelu na New York Comic Con ogłoszono, że w nadchodzącej serii jedną z głównych ról zagra Melissa McBride, która ponownie wcieli się w Carol.

The Walking Dead: Daryl Dixon - Carol pojawi się w 2. sezonie, który ma nowy podtytuł

Przypomnijmy, że początkowo ten spin-off The Walking Dead miał skupiać się na postaciach Daryla i Carol, ale ze względu na problemy logistyczne (serial kręcony jest we Francji) McBride zrezygnowała z projektu. Wielu fanów wyraziło swój żal, że nie zagra w serialu, a nawet doszło do fali hejtu na aktorkę, w której obronie stanęli: telewizja AMC, twórcy, Norman Reedus i Jeffrey Dean Morgan (odtwórca Negana).

Melissa McBride wydała oświadczenie o swoim dołączeniu do 2. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon, które opublikowała stacja AMC:

Wiedziałam, że można opowiedzieć o wiele więcej w wątku Carol - czułam, że jest niespokojna, gdy ją ostatni raz widzieliśmy, jak obserwowała odjeżdżającego Daryla, który jest jej najlepszym przyjacielem. Ich osobne lub (miejmy nadzieję!) wspólne historie są głębokie, a ja jestem bardzo podekscytowana możliwością kontynuowania podróży Carol w tym serialu. Zespół scenarzystów wykonał niesamowitą pracę, aby umieścić te dwie uznane postacie w zupełnie nowym świecie, a ja uwielbiam go odkrywać.

Aktorka znajdzie się w głównej obsadzie 2. sezonu, który otrzymał nowy podtytuł. Nowa seria będzie nazywać się The Walking Dead: Daryl Dixon — The Book of Carol, co zwiastuje, że postać odegra ważną rolę w historii.

The Walking Dead - prace na planie spin-offów zostaną wznowione

Produkcja 2. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon ma zostać wznowiona pomimo strajku aktorów. Wynika to z tego, że w sierpniu AMC Networks podpisała tymczasową umowę z SAG-AFTRA, aby aktorzy mogli wejść na plan zdjęciowy. To porozumienie dotyczy też The Walking Dead: The Ones Who Live oraz serialu Wywiad z wampirem.

AMC Networks, która produkuje serial za pośrednictwem Stalwart Films i AMC Studios, jest "autoryzowaną firmą", ale nie jest członkiem AMPTP (sojuszu producentów), który reprezentuje główne hollywoodzkie studia i streamerów. The Walking Dead: Daryl Dixon znajduje się wśród ponad 300 "niezależnych" projektów, którym przyznano odstępstwo w ramach umowy o przestrzeganiu warunków, które SAG-AFTRA chce osiągnąć w ostatecznym porozumieniu z AMPTP.

Showrunner The Walking Dead: Daryl Dixon David Zabel wyjawił, że obecnie przygotowują się do zdjęć. Dodał, że mają sporo materiału do nakręcenia, ale są w całkiem dobrej formie. Warto dodać, że część 2. sezonu została już nakręcona w Europie przed planowaną przerwą, która zbiegła się z rozpoczęciem strajku aktorów. Prace na planie mają zostać wznowione 20 października we Francji.

Finał 1. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon zostanie wyemitowany 15 października na amerykańskim kanale AMC. Zdjęcia do 6. odcinka możecie zobaczyć poniżej.

