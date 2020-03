Apel sieci kinowych do rządu. Nie ma przychodów - co z pensjami pracowników?

W miniony czwartek na terenie całego kraju zostały zamknięte kina - stało się tak na mocy postanowień polskiego rządu, który zadecydował o zamykaniu placówek oświatowych, muzeów i innych instytucji kultury, przeciwdziałając tym samym rozszerzającej się pandemii koronawirusa. Taki obrót spraw już teraz sprawia, że rodzime sieci kinowe borykają się z niezwykle trudną sytuacją finansową, która w najbliższej przyszłości może jeszcze się pogarszać.

Jak donosi portal Wirtualne Media, w weekend reprezentanci sektora bankowego sieci kinowych, w tym m.in. Heliosa, Multikina i Cinema City, skierowali list otwarty do minister rozwoju, Jadwigi Emilewicz. Autorzy pisma zwracają się do rządu z prośbą o dokładne wyjaśnienie podstawy prawnej, na mocy której zostały zamknięte kina, opisując także dramatyczną sytuację, w jakiej znalazła się cała branża:

Nie jesteśmy w stanie generować żadnych przychodów, jednocześnie ponosząc ogromne koszty kredytów, najmu i pensji pracowniczych. Nie mamy możliwości zastąpienia obecnych źródeł przychodów innymi – w tym czasie nasze przychody są zerowe.

Przedstawiciele branży sugerują rządowi konkretne rozwiązania, w tym:

przyjęcie ustawy osłonowej umożliwiającej subsydiowanie wynagrodzeń - to miałoby ograniczyć zwolnienia pracowników;

przesunięcie wszelkich procedur i terminów administracyjnych z uwagi na rozwój epidemii, w tym terminu rozliczenia rocznych deklaracji w zakresie podatku dochodowego i wysyłania okresowych raportów do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (zamknięte kina sprawiają, że raporty te stają się bezcelowe);

ograniczenie na pewien czas wpłat ponoszonych przez kina na fundusz PISF, który wspiera produkcję filmów;

ograniczenie stałych opłat związanych z zużywaniem energii elektrycznej (część kin ponosi je, choć zużycie energii przy zamkniętym kinie jest znikome);

finansowanie dłużne lub gwarancje bankowe pozwalające na wypłacanie pensji pracownikom.

Prezes Heliosa, Tomasz Jagiełło, w miniony piątek wyjawił, że tylko przez okres 2 tygodni, w czasie których kina będą zamknięte, jego sieć straci ok. 9 mln zł przychodów i 1,2-1,5 mln zł zysku operacyjnego. Z drugiej strony przyznał on jednak, że "w długim terminie nie widzimy wielkiego zagrożenia. Na pewno jest to wynik do odrobienia".