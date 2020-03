Polska branża kinowa vs. koronawirus. PISF tworzy specjalny zespół

Od minionego czwartku wszystkie rodzime kina są zamknięte, premiery kolejnych filmów odkładane w czasie, a prace na planie poszczególnych produkcji zostały wstrzymane. Rozszerzająca się w błyskawicznym tempie pandemia koronawirusa sprawia, że cała branża będzie musiała zmagać się z trudnościami, z którymi jak do tej pory jeszcze się nie mierzyła. Nie dziwi więc specjalnie, że już teraz podejmowane są pierwsze działania mające na celu niwelować straty, jakie poniesie w najbliższej przyszłości cała rodzima X Muza. Jak donosi Krzysztof Spór, Polski Instytut Sztuki Filmowej powołał zespół zadaniowy ds. kryzysu w branży kinematograficznej.

Takiej informacji udzieliła rzeczniczka PISF-u, która w odpowiedzi na pytanie o to, czy instytucja szykuje pomoc dla polskiego kina, wyjaśniła w mailu:

W reakcji na zagrożenie epidemiologiczne i związaną z tym dramatyczną sytuację, w jakiej znalazła się polska kinematografia, Dyrektor PISF powołał zespół zadaniowy do spraw kryzysu w branży kinematograficznej, w którego skład weszli przedstawiciele tej branży. W tym sztabie kryzysowym kina będą reprezentować prezes zarządu Kin Studyjnych Marlena Gabryszewska oraz prezes sieci kin Helios Tomasz Jagiełło. Pierwsze zebranie zespołu zaplanowane jest na piątek 20 marca, obecna sytuacja kin będzie jednym z tematów narady. Zwróciliśmy się również, za pośrednictwem SKSiL, do prowadzących kina (także te niezrzeszone w Sieci) o przesyłanie informacji o stratach poniesionych w związku z epidemią koronawirusa na adres [email protected] Zebrane informacje pozwolą oszacować straty i będą pomocne w przyszłości przy wystąpieniu o ewentualne rekompensaty. Jednocześnie jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie, pomysły i uwagi dotyczące wsparcia dla branży kinowej.

Warto też dodać, że 3 dni temu prezes PISF-u, Radosław Śmigulski, wystosował specjalny apel. Możemy w nim przeczytać m.in.:

Chcę, żeby w tym trudnym czasie jedno było dla Was pewne – Polski Instytut Sztuki Filmowej zna i rozumie sytuację. Nie martwcie się o terminy, promesy, kolejne raty dotacji. Nawet jeśli nasza siedziba czasowo zostanie zamknięta, znajdziemy sposób, by na bieżąco realizować zobowiązania. (...) Działamy. W czwartek, 12 marca, w siedzibie PISF, odbyło się spotkanie przedstawicieli branży filmowej. Zrobiliśmy burzę mózgów, rozmawialiśmy o tym, co nas czeka i co powinno się wydarzyć w pierwszej kolejności, ten zwołany ad hoc „sztab kryzysowy” był dla nas niezwykle ważny, bo mogliśmy się wsłuchać w Wasze obawy, pomysły, diagnozy i oczekiwania. Czy mam dziś gotowe rozwiązania na ten kryzys? Nie, tylko szaleniec mógłby je mieć. Najbliższy czas to właśnie czas spotkań, rozmów, analiz, planowania, którym przyświeca jeden wspólny cel – dobra przyszłość polskiej kinematografii.

I dalej:

Zgodnie z rozwiązaniem zaproponowanym przez Prezydenta Polskiej Akademii Filmowej Dariusza Jabłońskiego, zamierzam wystąpić z propozycją legislacyjną o pilne utworzenie funduszy ubezpieczeń dla branży filmowej. Obecnie trwają też rozmowy z Europejskim Klubem Producentów (EPC) w celu uzgodnienia jednolitego stanowiska zakresu i warunków pomocy dla branży producentów filmowych i broadcaster’ów.

