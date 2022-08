Apokawixa - nowy teaser. To pierwszy polski film o zombie

fot. Grzegorz Press, Watchout Studio

Apokawixa wprowadzi do polskiego kina coś, czego jeszcze nie było. Do tej pory mieliśmy przykład slashera w postaci W lesie dziś nie zaśnie nikt, ale tym razem twórcy polskiego kina pokusili się o gatunek zombie. Za kamerą stanął Xawery Żuławski.

W obsadzie są głównie młodzi i nieznani aktorzy: Mikołaj Kubacki, Waleria Gorobets, Natalia Pitry, Alicja Wieniawa-Narkiewicz, Mariusz Urbaniec, Aleksander Kaleta, Mikołaj Matczak, Marta Stalmierska, Monika Mikołajczak, Oskar Wojciechowski. Partnerują im znane gwiazdy jak: Sebastian Fabijański, Tomasz Kot, Cezary Pazura i Matylda Damięcka.

Apokawixa - teaser

Apokawixa - opis fabuły

Jest to historia grupy maturzystów, którzy – zmęczeni kolejnymi lockdownami – postanawiają zorganizować nad morzem „melanż życia”. Mimo niepokojąco wysokiego stężenia sinic w Bałtyku i przypadków dziwnych zakażeń początkowo wszystko idzie normalnie – plaża, taniec, seks, picie, miłosne uniesienia i rozczarowania. Z minuty na minutę całość jednak zaczyna wymykać się spod kontroli. W środku imprezy wybucha epidemia zombie. Bohaterowie muszą walczyć o życie.

– To pierwszy polski film zombi. Jest to film rozrywkowy, psychodeliczno-przygodowy, o młodych, ale nie tylko dla młodych. Mam nadzieję, że widzowie będą się dobrze bawili podczas projekcji Apokawixy – mówi reżyser i współautor scenariusza, Xawery Żuławski.

Apokawixa - premiera światowa odbędzie się we wrześniu na festiwalu filmów w Gdyni. Do dystrybucji kinowej wejdzie on 7 października.