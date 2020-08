Apple App Store może zniknąć z chińskiego rynku

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Zdjęcie: Pixabay

Zbanowanie przez administrację Donalda Trumpa firmy Huawei było początkiem wielkiego starcia, które może zmienić oblicze branży technologicznej. Odcięcie tej korporacji od amerykańskich przedsiębiorców uderzyło przede wszystkim w użytkowników Androida, gdyż Huawei był jednym z liderów urządzeń mobilnych wykorzystujących środowisko programistyczne od Google. Ale wkrótce ta wojna może przenieść się na nowy front i dosięgnąć także Apple.

Według redakcji serwisu The Information dotychczas Apple funkcjonowało na chińskim rynku na uprzywilejowanej pozycji, gdyż według tamtejszego prawa sklepy z aplikacjami mobilnymi powinny być w większości kontrolowane przez chiński kapitał, zaś App Store nie spełnia tego warunku. Przez lata korporacji udawało się obchodzić te restrykcje, ale zbanowanie przez administrację Donalda Trumpa TikToka oraz WeChata może przelać czarę goryczy. Zdaniem The Information w odpowiedzi na działania Stanów Zjednoczonych władze w Pekinie mogą uziemić chińską wersję App Store.

Choć byłby to ruch bardzo radykalny, nie można wykluczyć, że wkrótce dojdzie do ochłodzenia stosunków z Apple. Jeśli tak się stanie, amerykańska korporacja będzie musiała albo zrezygnować z rozwoju App Store na chińskim rynku, albo oddać kontrolę nad swoim sklepem lokalnym regulatorom, którzy przejmą władzę nad tym, co może pojawić się w tym sklepie z aplikacjami.

Zobacz także:

Jeśli przewidywania redakcji potwierdzą się, dojdzie do poważnego przetasowania na rynku, które może odbić się szerokim echem w całej branży. Gdyby bowiem korporacja oddała częściową władzę nad zawartością App Store chińskim regulatorom, doszłoby do precedensu, który ułatwiłby Epic Games walkę z monopolem Apple na rynku iOS-a. Deweloper oskarża wszak firmę o działania monopolistyczne i uniemożliwianie wdrażania autorskich sklepów z aplikacjami oraz systemów płatności na iOS-a. Powstanie oficjalnej, chińskiej wersji App Store byłoby koronnym argumentem za tym, aby wpuścić na tę platformę także inne, niezależne sklepy z aplikacjami.