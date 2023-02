Apple patentuje system odczytujący wiadomości głosem nadawcy

fot. Apple

AppleInsider dostrzegł wniosek patentowy, zatytułowany „Personalized Voices for Text Messaging”, złożony 25 października 2022 roku, w którym opisany jest model głosowy, który jest dostarczany do innego urządzenia elektronicznego. „W niektórych przykładach, wiadomość jest odbierana od odpowiedniego użytkownika innego urządzenia elektronicznego” – można przeczytać we wniosku.

Zasadniczo rozwiązanie polegałoby na tym, że użytkownik wysyłając komuś tekst dołączałby wraz z nim plik głosowy przechowywany na jego urządzeniu. W takim wypadku odbiorca miałby możliwość odsłuchania wiadomości czytanej głosem nadawcy. „W oparciu o model głosu, dostarczany jest dźwięk odpowiadający odebranej wiadomości” – wyjaśniono w patencie.

iPhone odbierający wiadomość mógłby zbudować profil głosu danej osoby i następnie symulować go podczas czytania pierwszej takiej wiadomości oraz następnie całej korespondencji od tego samego nadawcy. Ktoś mógłby nawet wysłać swój model głosu przed dostarczeniem pierwszej wiadomości, żeby wiadomości od początku czytane były jego głosem.

Możliwość usłyszenia wiadomości czytanej głosem nadawcy może nie jest ważnym krokiem w rozwoju technologii, ale prawdopodobnie zostałaby przyjęta z zadowoleniem przez starszych członków rodziny oraz partnerów/małżonków, którzy woleliby słyszeć wiadomości od bliskich wypowiadane znajomym głosem.

Wynalazcami opatentowanego rozwiązania są: Qiong Hu, który wcześniej pracował nad Siri; Jiangchuan Li, starszy inżynier oprogramowania Siri w zakresie uczenia maszynowego; David A. Winarsky, dyrektor Apple w zakresie technologii tekst-na-mowę. Podobnie jak w przypadku wszystkich patentów, nie ma gwarancji, że ten konkretny znajdzie się w konkretnej funkcji, ale ostatnie przejęcia i przedsięwzięcia Apple związane z głosowymi AI sugerują, że szansa jest na to spora.

Wiadomości o patencie pojawiła się wkrótce po tym, jak Apple uruchomił swój nowy projekt sprzedaży audiobooków z głosami generowanymi przez AI. To spowodowało gniew wśród aktorów głosowych, bo dystrybutor audiobooków Findaway Voices pozwolił Apple na korzystanie z plików audiobooków w celu szkolenia modelu uczenia maszynowego wykorzystanego w tym projekcie.