Apple pokazuje tytanowego iPhone’a 15 Pro z pierwszym w branży procesorem 3 nm

fot. Apple

Reklama

Nowy materiał obudowy sprawia, że jest to najlżejsza linia Pro w historii, ważąca odpowiednio 187 gramów i 221 gramów. Dla porównania, zeszłoroczne modele Pro i Pro Max ważyły 206 gramów i 240 gramów. Nowe modele Pro i Pro Max mają odpowiednio 6,1-calowe i 6,7-calowe wyświetlacze i wykorzystują stop tytanu klasy 5, który jest mocniejszy, trwalszy i lżejszy niż stal nierdzewna stosowana w poprzednich flagowcach marki.

fot. Apple

Apple zastąpiło również „cichy przełącznik” konfigurowalnym przyciskiem akcji. Ten nowy przycisk może nadal działać jak poprzednio, poprzez naciśnięcie i przytrzymanie go, aby przełączać się między tymi dwoma trybami. Można go jednak również zaprogramować do wykonywania różnych innych zadań, takich jak uruchamianie notatki głosowej, wywoływanie aparatu, aktywowanie funkcji ułatwień dostępu lub uruchamianie określonej aplikacji.

fot. Apple

iPhone 15 Pro napędzany jest zupełnie nowym procesorem A17 Pro, pierwszym w branży układem wykonanym w technologii 3 nm. Zawiera on 19 miliardów tranzystorów i składa się z sześciordzeniowego procesora (dwa rdzenie wydajnościowe, cztery rdzenie wydajnościowe) wraz z 16-rdzeniowym silnikiem neuronowym, który może przetwarzać do 35 bilionów operacji na sekundę, oraz sześciordzeniowego procesora graficznego z akcelerowanym sprzętowo ray tracingiem, który podobno oferuje do czterech razy szybszy ray tracing w porównaniu z programowym ray tracingiem w A16 Bionic.

System kamer telefonu jest jednym z jego kluczowych punktów, a Apple zarezerwowało najlepsze dla swojego iPhone’a 15 Pro Max. Gwiazdą jest tutaj 12-megapikselowy teleobiektyw z 5-krotnym zoomem optycznym (120 mm), przysłoną f/2.8 i optyczną stabilizacją obrazu z przesunięciem czujnika 3D.

fot. Apple

Wszystkie nowe iPhone’y na 2023 rok przeszły z zastrzeżonego przez Apple złącza Lightning na USB-C. Modele klasy Pro są wyposażone w lepszy kontroler USB, który umożliwia przesyłanie danych z prędkością do 10 Gb/s. Żywotność baterii jest oceniana na do 23 godzin odtwarzania wideo na iPhonie 15 Pro i do 29 godzin na iPhonie 15 Pro Max, a do 50 procent naładowania można uzyskać w około 30 minut za pomocą ładowarki 20 W lub mocniejszej (sprzedawanej osobno).

fot. Apple

Oba modele są również wyposażone w bezprzewodowe ładowanie MagSafe o mocy do 15 W i oferują stopień ochrony IP68 przed kurzem i wodą.

Apple iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max będą dostępne w przedsprzedaży od 15 września w czterech kolorach: naturalny tytan, niebieski tytan, biały tytan lub czarny tytan. Ceny zaczynają się od 5999 zł za iPhone’a 15 Pro z 128 GB pamięci lub 7199 zł za Pro Max z 256 GB pojemności.

fot. Apple

Oba telefony zadebiutują tydzień później, 22 września.