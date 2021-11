Apple TV+ przez pierwsze trzy miesiące za darmo dla posiadaczy telewizorów LG

Źródło: LG

Jeśli rozważasz przetestowanie oferty Apple TV+ i w ciągu ostatnich kilku lat w twoim domu pojawił się nowy telewizor od LG, mamy dobrą wiadomość. Posiadacze inteligentnych odbiorników tego producenta mogą skorzystać z promocji, w ramach której otrzymają darmowy trzymiesięczny dostęp do filmowej oferty Apple.

Akcja wystartuje 15 listopada i jest skierowana do bardzo szerokiego grona odbiorców. Z trzymiesięcznego okresu próbnego Apple TV+ mogą skorzystać klienci, którzy zakupili dowolny telewizor LG Smart TV 4K bądź 8K wypuszczony na rynek w latach 2016-2021. Wystarczy zarejestrować się do akcji promocyjnej do 13 lutego 2022 roku za pośrednictwem sklepu z aplikacjami LG Content Store.

Warto zauważyć, że jest to oferta skrojona z myślą o nowych klientach Apple TV+ i zgodnie z regulaminem promocji na jednym telewizorze można skorzystać z niej wyłącznie raz. Ponadto oferty nie można połączyć z pakietem Apple One oraz innymi bezpłatnymi okresami próbnymi Apple TV+. Jeśli ktoś kiedykolwiek korzystał z serwisu, będzie musiał zarejestrować nowe Apple ID w celu odebrania darmowego okresu testowego za pośrednictwem telewizora LG.

Subskrybenci usługi otrzymają dostęp m.in. do seriali Ted Lasso, z Jasonem Sudeikisem, The Morning Show z Jennifer Aniston i Reese Witherspoon czy Fundacja nakręconej na bazie sagi Isaaca Asimova. Apple TV+ przystosowano także do współpracy z technologiami Dolby Vision IQ oraz Dolby Atmos, które poprawią jakość audiowizualną odtwarzanych produkcji.